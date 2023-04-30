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Жильё возле озера в Porvoon seutukunta, Финляндия

Порвоо
29
Monninkylae
1
1 объект найдено
Дом 1 спальня в Vakkola, Финляндия
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Porvoon seutukunta, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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