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Виллы в Порвоо, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с c ремонтом в Порвоо, Финляндия
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с c ремонтом
Порвоо, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
AMAZING PROJECT - ONE ONLY Individual villa compact-luxury very close to city center Porv…
€579,400
Realting.com
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