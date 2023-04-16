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Купить дом в Порвоо, Финляндия

13 объектов найдено
Коттедж 1 спальняв Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Hamari, Финляндия
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 1/2 Этаж
€ 618,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Hamari, Финляндия
Дом 4 спальни
Hamari, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² 1/1 Этаж
€ 370,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Порвоо, Финляндия
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² 1/3 Этаж
€ 348,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Hamari, Финляндия
Дом 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 129,000
Дом 1 спальняв Tiilaeae, Финляндия
Дом 1 спальня
Tiilaeae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м² 1/3 Этаж
€ 625,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м² 1/1 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Hamari, Финляндия
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 849,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Порвоо, Финляндия
Дом 2 спальни
Порвоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спаленв Hamari, Финляндия
Дом 6 спален
Hamari, Финляндия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² 1/3 Этаж
€ 579,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Tiilaeae, Финляндия
Дом 5 спален
Tiilaeae, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² 2/2 Этаж
€ 449,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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