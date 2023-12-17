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Коттеджи в Район Северная Лапландия, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 8 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Соданкюля, Финляндия
Коттедж 8 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Соданкюля, Финляндия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 326 м²
Этаж 1/1
На продажу в Луосто: потрясающий бревенчатый домик на 32 человека с атмосферой и удобствами,…
€416,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Suomi

Параметры недвижимости в Район Северная Лапландия, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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