Купить недвижимость в Район Северная Лапландия, Финляндия

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4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Район Северная Лапландия, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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