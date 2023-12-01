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Квартиры в Пирккала, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пирккала, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пирккала, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€255,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пирккала, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пирккала, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€179,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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