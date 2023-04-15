Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
  5. Виллы

Купить вилла возле озера в Пирканмаа, Финляндия

Karkku
1
Lounais-Pirkanmaan seutukunta
1
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Домв Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Покупаете, получаете визу на всех членов семьи и спокойно катаетесь в Финляндию и по всей Ев…
Домв Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Дом
Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/4 Этаж
€ 325,482
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Saeynaetsalo, Финляндия
Квартира
Saeynaetsalo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Таунхаусв Алавиескa, Финляндия
Таунхаус
Алавиескa, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Харьявалта, Финляндия
Квартира
Харьявалта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
Дом 3 спальнив Vastamaeki, Финляндия
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 313,537
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² Количество этажей 1
€ 178,169
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Ямся, Финляндия
Квартира
Ямся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Китеэ, Финляндия
Таунхаус
Китеэ, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…

Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти