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Купить вилла в Пирканмаа, Финляндия

Karkku
1
Lounais-Pirkanmaan seutukunta
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Karkunkylae, Финляндия
Вилла 5 спален
Karkunkylae, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 579,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

недорогая
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