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Купить квартиру в Пирканмаа, Финляндия

Etelae-Pirkanmaan seutukunta
20
Tampereen seutukunta
15
Ylae-Pirkanmaan seutukunta
14
Мянття
9
Валкеакоски
8
Тампере
8
Luoteis-Pirkanmaan seutukunta
5
Vilppula
3
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55 объектов найдено
Квартирав Sarkkila, Финляндия
Квартира
Sarkkila, Финляндия
€ 33,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Viiala, Финляндия
Квартира
Viiala, Финляндия
€ 21,250
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырехко…
Квартирав Мянття, Финляндия
Квартира
Мянття, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Toijala, Финляндия
Квартира
Toijala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Kairokoski, Финляндия
Квартира
Kairokoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Laukeela, Финляндия
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Валкеакоски, Финляндия
Квартира
Валкеакоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Laukeela, Финляндия
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Нокиа, Финляндия
Квартира 2 спальни
Нокиа, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/7 Этаж
€ 214,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/4 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/3 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/2 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/6 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Valto, Финляндия
Квартира 1 спальня
Valto, Финляндия
2 Количество комнат 59 м² 2/3 Этаж
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Икаалинен, Финляндия
Квартира
Икаалинен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 4 спальнив Tyry, Финляндия
Квартира 4 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Vilppula, Финляндия
Квартира
Vilppula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартирав Икаалинен, Финляндия
Квартира
Икаалинен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Valto, Финляндия
Квартира
Valto, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Valto, Финляндия
Квартира
Valto, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Kairokoski, Финляндия
Квартира
Kairokoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартирав Oriveden asema, Финляндия
Квартира
Oriveden asema, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Valto, Финляндия
Квартира
Valto, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Виррат, Финляндия
Квартира
Виррат, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Sahalahti, Финляндия
Квартира
Sahalahti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 4/6 Этаж
€ 199,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Валкеакоски, Финляндия
Квартира 1 спальня
Валкеакоски, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 57,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Valto, Финляндия
Квартира 2 спальни
Valto, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/3 Этаж
€ 50,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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