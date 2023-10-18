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Коттеджи в Пиексямяки, Финляндия

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж в Пиексямяки, Финляндия
Коттедж
Пиексямяки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Лет…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни без ремонта в Пиексямяки, Финляндия
Коттедж 2 спальни без ремонта
Пиексямяки, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается береговой участок площадью 1,2 гектара на берегу озера Пиени Терванен в Пиексамяки…
€79,000
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с видом на лес в Пиексямяки, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с видом на лес
Пиексямяки, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Очаровательное место для отдыха, окруженное деревьями, для тех, кто ценит собственный покой,…
€75,000
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