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Дома в Пелло, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Пелло, Финляндия
Дом 3 спальни
Пелло, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 78,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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