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Квартиры в Пелло, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пелло, Финляндия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пелло, Финляндия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€25,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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