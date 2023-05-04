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Дома в Pattijoki, Финляндия

2 объекта найдено
Дом в Раахе, Финляндия
Дом
Раахе, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Дом 2 спальни в Раахе, Финляндия
Дом 2 спальни
Раахе, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 174,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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