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Коттеджи возле озера в Пяйят-Хяме, Финляндия

Lahden seutukunta
3
Холлола
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пяйят-Хяме, Финляндия

недорогая
элитная
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