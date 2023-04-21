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Квартиры возле озера в Пяйят-Хяме, Финляндия

Lahden seutukunta
50
Хейнола
20
Лахти
11
Heinolan kirkonkylae
9
Настола
4
Salpakangas
2
Хартола
2
Холлола
2
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пяйят-Хяме, Финляндия

недорогая
элитная
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