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Коттеджи в Оулу, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с видом на реку в Oulun seutukunta, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с видом на реку
Oulun seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€39,000

Параметры недвижимости в Оулу, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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