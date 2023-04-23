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Жильё в Оулу, Финляндия

5 объектов найдено
Таунхаус в Martinniemi, Финляндия
Таунхаус
Martinniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Дом в Oulun seutukunta, Финляндия
Дом
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Дом 3 спальни в Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Oulun seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 1/1 Этаж
€ 179,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Оулу, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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