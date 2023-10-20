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Дома в Нурмиярви, Финляндия

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Нурмиярви, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Нурмиярви, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€455,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Нурмиярви, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Нурмиярви, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€383,000
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Нурмиярви, Финляндия
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Нурмиярви, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€48,000
Дом 3 спальни с плитой, без ремонта в Нурмиярви, Финляндия
Дом 3 спальни с плитой, без ремонта
Нурмиярви, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€119,000
Дом 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Нурмиярви, Финляндия
Дом 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Нурмиярви, Финляндия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 497 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,09 млн
Realting.com
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