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Коттеджи в Нурмиярви, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Нурмиярви, Финляндия
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Нурмиярви, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€48,000
Realting.com
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