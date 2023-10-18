Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Нурмес
  5. Коттеджи

Коттеджи в Нурмес, Финляндия

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нурмес, Финляндия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нурмес, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
House Heidi is a modern style Finnish log cabinclose to Holiday Club Bomba which is furnishe…
€189,000
Realting.com
Перейти