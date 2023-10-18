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Коттеджи в Северное Саво, Финляндия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Терво, Финляндия
Коттедж 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Терво, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€249,000
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Суоненйоки, Финляндия
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Суоненйоки, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,000

Параметры недвижимости в Северное Саво, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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