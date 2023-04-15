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Купить квартиру в Похьойс-Похьянмаа, Финляндия

Raahen seutukunta
12
Nivala-Haapajaerven seutukunta
6
Ylivieskan seutukunta
6
Пюхясалми
5
Пюхяярви
5
Oulun seutukunta
4
Оулайнен
4
Раахе
4
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33 объекта найдено
Квартирав Хаапаярви, Финляндия
Квартира
Хаапаярви, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Юливиеска, Финляндия
Квартира
Юливиеска, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартирав Пюхясалми, Финляндия
Квартира
Пюхясалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Юливиеска, Финляндия
Квартира
Юливиеска, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Оулайнен, Финляндия
Квартира
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартирав Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Пудасъярви, Финляндия
Квартира
Пудасъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В н…
Квартирав Пудасъярви, Финляндия
Квартира
Пудасъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Пудасъярви, Финляндия
Квартира
Пудасъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Пюхясалми, Финляндия
Квартира
Пюхясалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Пюхясалми, Финляндия
Квартира
Пюхясалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Оулайнен, Финляндия
Квартира
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 1 спальняв Saloinen, Финляндия
Квартира 1 спальня
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Saloinen, Финляндия
Квартира
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Рантсила, Финляндия
Квартира
Рантсила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Оулайнен, Финляндия
Квартира
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Кярсямяки, Финляндия
Квартира
Кярсямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира 1 спальняв Кемпеле, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кемпеле, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 104,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Кемпеле, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кемпеле, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 104,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Пюхясалми, Финляндия
Квартира
Пюхясалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 2 спальнив Saloinen, Финляндия
Квартира 2 спальни
Saloinen, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3/3 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 1 спальня
Etelaenkylae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1/1 Этаж
€ 57,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Пюхясалми, Финляндия
Квартира
Пюхясалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Оулайнен, Финляндия
Квартира
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Тр…
Квартира 3 спальнив Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Кемпеле, Финляндия
Квартира 2 спальни
Кемпеле, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Раахе, Финляндия
Квартира 2 спальни
Раахе, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/2 Этаж
€ 194,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Похьойс-Похьянмаа, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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