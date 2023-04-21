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Дома в Северная Карелия, Финляндия

Район Йоэнсуу
36
Район Пиелиненская Карелия
14
Йоэнсу
8
Иломантси
7
Липери
7
Нурмес
7
Лиекса
6
Hammaslahti
4
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54 объекта найдено
Таунхаус в Липери, Финляндия
Таунхаус
Липери, Финляндия
€ 25,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом в Уймахарью, Финляндия
Дом
Уймахарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом в Нурмес, Финляндия
Дом
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Иломантси, Финляндия
Таунхаус
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Иломантси, Финляндия
Таунхаус
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Дом в Липери, Финляндия
Дом
Липери, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Нурмес, Финляндия
Таунхаус
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Лиекса, Финляндия
Таунхаус
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Лиекса, Финляндия
Дом
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Бли…
Дом в Валтимо, Финляндия
Дом
Валтимо, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаус в Эно, Финляндия
Таунхаус
Эно, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Эно, Финляндия
Таунхаус
Эно, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом в Иломантси, Финляндия
Дом
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Уймахарью, Финляндия
Дом
Уймахарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
Таунхаус в Юука, Финляндия
Таунхаус
Юука, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Ряаккюля, Финляндия
Таунхаус
Ряаккюля, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаус в Лиекса, Финляндия
Таунхаус
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Нурмес, Финляндия
Дом
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Таунхаус в Нурмес, Финляндия
Таунхаус
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом в Уймахарью, Финляндия
Дом
Уймахарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаус в Липери, Финляндия
Таунхаус
Липери, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Hammaslahti, Финляндия
Таунхаус
Hammaslahti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом в Нурмес, Финляндия
Дом
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Pykaelikkoe, Финляндия
Дом
Pykaelikkoe, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаус в Лиекса, Финляндия
Таунхаус
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаус в Hammaslahti, Финляндия
Таунхаус
Hammaslahti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Иломантси, Финляндия
Таунхаус
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Юука, Финляндия
Таунхаус
Юука, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Kontkala, Финляндия
Таунхаус
Kontkala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Hammaslahti, Финляндия
Таунхаус
Hammaslahti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…

Параметры недвижимости в Северная Карелия, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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