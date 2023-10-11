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Виллы возле озера в North Eastern Savonia, Финляндия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Туусниеми, Финляндия
Вилла 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Туусниеми, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€185,000

Параметры недвижимости в North Eastern Savonia, Финляндия

недорогая
элитная
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