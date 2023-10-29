Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Нярпес
  5. Дома

Дома в Нярпес, Финляндия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€419,100
Квартира в Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырех…
Цена по запросу
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Раахе, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Раахе, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€179,043
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Раахе, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Раахе, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,012
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
Квартира в Юва, Финляндия
Квартира
Юва, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Район Котка-Хамина, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€200,048
Квартира в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Цена по запросу
Таунхаус в Весанто, Финляндия
Таунхаус
Весанто, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Уют…
Цена по запросу
Квартира в Ямся, Финляндия
Квартира
Ямся, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Раахе, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Раахе, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€39,009
Квартира в Район Коувола, Финляндия
Квартира
Район Коувола, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти