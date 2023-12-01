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Коттеджи в Наантали, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Наантали, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Наантали, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€59,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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