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Купить квартиру в Наантали, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Наантали, Финляндия
Квартира 2 спальни
Наантали, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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