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Квартиры в Муураме, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Муураме, Финляндия
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Муураме, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€57,000
Realting.com
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