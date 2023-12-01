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Квартиры в Мухос, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Мухос, Финляндия
Квартира 2 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Мухос, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€35,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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