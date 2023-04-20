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Купить дом в Monninkylae, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Kaarenkylae, Финляндия
Дом 4 спальни
Kaarenkylae, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 165 м² 1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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