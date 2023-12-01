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Дома в Миехиккяля, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Vanuska, Финляндия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Vanuska, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Дом в Муриккала рядом с г.Хамина. Дом построен в 2005 году по каркасной технологии с утеплен…
€72,500
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Vanuska, Финляндия
Дом 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Vanuska, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Частный дом, построенный в 2002 году, в деревне Miehikkälä. На территории имеется собственна…
€99,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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