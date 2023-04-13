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Купить коттедж возле озера в Материковая Финляндия, Финляндия

Lahden seutukunta
3
Mikkelin seutukunta
3
Raahen seutukunta
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Helsinki sub-region
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Иматра
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Район Иматра
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Rovaniemen seutukunta
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2 объекта найдено
Коттедж 1 спальняв Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Материковая Финляндия, Финляндия

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