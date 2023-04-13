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Купить квартиру возле озера в Материковая Финляндия, Финляндия

Район Пиелиненская Карелия
26
Район Иматра
22
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
21
Pieksaemaeen seutukunta
21
Вантаа
21
Иматра
21
Варкаус
20
Порвоо
20
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 54 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Материковая Финляндия, Финляндия

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