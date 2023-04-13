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Realting.com
Финляндия
Материковая Финляндия
Квартиры
Купить квартиру возле озера в Материковая Финляндия, Финляндия
Район Пиелиненская Карелия
26
Район Иматра
22
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
21
Pieksaemaeen seutukunta
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2 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат
28 ванных комнат
1 700 м²
4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Материковая Финляндия, Финляндия
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