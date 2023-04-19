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Купить дом в Мянтсяля, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 1 спальняв Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 3 спальни
Hyoekaennummi, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 1/2 Этаж
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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