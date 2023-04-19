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Купить квартиру в Мянтсяля, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Мянтсяля, Финляндия
Квартира 1 комната
Мянтсяля, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 4/8 Этаж
€ 104,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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