Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Луумяки
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Луумяки, Финляндия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Turun seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€225,054
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€239,057
Квартира в Харьявалта, Финляндия
Квартира
Харьявалта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В з…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кеми, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кеми, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€56,148
Дом в Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Финляндия
Дом
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€111,027
Квартира в Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Мухос, Финляндия
Квартира 2 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Мухос, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€39,509
Квартира в Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Цена по запросу
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ожи…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кеминмаа, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кеминмаа, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€219,052

Параметры недвижимости в Луумяки, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти