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Дома в Луумяки, Финляндия

1 объект найдено
Дом в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Дом
Район Лаппеэнранта, Финляндия
В пригороде Луумяки, недалеко от города Лаппеенранта, продаётся великолепный комплекс недвиж…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Луумяки, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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