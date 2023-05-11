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Дома в Luopioinen, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Haltia, Финляндия
Дом 3 спальни
Haltia, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
€ 89,900
Realting.com
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