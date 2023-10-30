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Дома в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

Састамала
6
6 объектов найдено
Таунхаус в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Цена по запросу
Таунхаус в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
Таунхаус в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Таунхаус в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Таунхаус в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€579,000

Типы недвижимости в Lounais-Pirkanmaan seutukunta

таунхаусы

Параметры недвижимости в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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