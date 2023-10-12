Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Лохья

Жильё возле озера в Лохья, Финляндия

1 объект найдено
Дом 10 спален с холодильником, с плитой, без ремонта в Лохья, Финляндия
Дом 10 спален с холодильником, с плитой, без ремонта
Лохья, Финляндия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€545,000
Realting.com
Перейти