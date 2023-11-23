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Коттеджи в Лохья, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с плитой, без ремонта, с meblirovana polnostyu в Лохья, Финляндия
Коттедж 1 комната с плитой, без ремонта, с meblirovana polnostyu
Лохья, Финляндия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,000
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+358504200147 petri.marttonen@habita.com
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