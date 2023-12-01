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Квартиры в Лиминка, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лиминка, Финляндия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лиминка, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€87,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира в Лиминка, Финляндия
Квартира
Лиминка, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
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