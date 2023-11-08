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Жильё в Лието, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лието, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лието, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€255,000
Realting.com
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