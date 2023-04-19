Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
  5. Tampereen seutukunta
  6. Лемпяаля
  7. Дома

Купить дом в Лемпяаля, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 2 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 2 спальни
Лемпяаля, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/2 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² 1/1 Этаж
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти