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Квартиры в Лемпяаля, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лемпяаля, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лемпяаля, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€227,000
Realting.com
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