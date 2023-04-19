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Купить дом в Леми, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Леми, Финляндия
Дом 3 спальни
Леми, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/1 Этаж
€ 56,000
Дом в Леми в Лаппеенранте с тремя спальнями, светлой просторной гостиной. Дом в одном этаже,…
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