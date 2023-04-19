Купить недвижимость в Леми, Финляндия

Дом 3 спальни Леми, Финляндия 5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/1 Этаж

€ 56,000

Дом в Леми в Лаппеенранте с тремя спальнями, светлой просторной гостиной. Дом в одном этаже,…