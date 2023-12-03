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Виллы в Лаппеэнранта, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Вилла 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 2/2
Вилла, построенная в 2013 году, расположена в престижном курортном районе Рауха рядом с Спа …
€370,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Лаппеэнранта, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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