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Купить недвижимость возле озера в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

Kemi-Tornion seutukunta
52
Кеми
21
Торнио
19
Rovaniemen seutukunta
12
Tunturi-Lapin seutukunta
7
Киттиля
7
Sirkka
6
Район Восточная Лапландия
6
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1 объект найдено
Квартира 54 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитное
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