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Купить дом в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

Kemi-Tornion seutukunta
22
Торнио
6
Rovaniemen seutukunta
5
Кеми
5
Torniolaakson seutukunta
4
Тервола
4
Tunturi-Lapin seutukunta
3
Киттиля
3
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36 объектов найдено
Дом 4 спальнив Киттиля, Финляндия
Дом 4 спальни
Киттиля, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 164 м² 1/3 Этаж
€ 980,000
В предварительном маркетинге, кататься на лыжах в двухквартирных апартаментах рядом с Левин …
Таунхаусв Ahola, Финляндия
Таунхаус
Ahola, Финляндия
€ 33,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом 2 спальнив Тервола, Финляндия
Дом 2 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Киттиля, Финляндия
Дом 5 спален
Киттиля, Финляндия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 172 м² 1/3 Этаж
€ 790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 297,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В т…
Дом 3 спальнив Юли-Раумо, Финляндия
Дом 3 спальни
Юли-Раумо, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 132,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Дом на две семьи в уютном жилом районе Венниваара г Рованиеми. Построен в 2019 году. Квартир…
Домв Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 4 спальнив Kylaejoki, Финляндия
Дом 4 спальни
Kylaejoki, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 172 м² 2/2 Этаж
€ 230,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Ahola, Финляндия
Таунхаус
Ahola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Домв Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 1 спальняв Тервола, Финляндия
Дом 1 спальня
Тервола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Юли-Раумо, Финляндия
Дом 4 спальни
Юли-Раумо, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 141 м² 1/1 Этаж
€ 50,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Kylaejoki, Финляндия
Дом 3 спальни
Kylaejoki, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 183 м² 1/1 Этаж
€ 146,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Saukkoriipi, Финляндия
Дом 2 спальни
Saukkoriipi, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Тервола, Финляндия
Дом 3 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж
€ 45,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Тервола, Финляндия
Дом 4 спальни
Тервола, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м² 1/1 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальнив Киттиля, Финляндия
Вилла 3 спальни
Киттиля, Финляндия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 148 м² 1/3 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Sihtuuna, Финляндия
Дом 4 спальни
Sihtuuna, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Торнио, Финляндия
Дом
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Домв Kainuunkylae, Финляндия
Дом
Kainuunkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для …
Домв Торнио, Финляндия
Дом
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Домв Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Покупаете, получаете визу на всех членов семьи и спокойно катаетесь в Финляндию и по всей Ев…
Домв Кеминмаа, Финляндия
Дом
Кеминмаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! До…
Таунхаусв Симо, Финляндия
Таунхаус
Симо, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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